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Профсоюз футболистов готов оказывать помощь игрокам по вопросу мобилизации

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Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов высказался по ситуации с частичной мобилизацией.

«Профсоюз футболистов готов оказывать помощь не только футболистам и тренерам, но и бывшим игрокам, представителям других видов спорта. К нам обратились три бывших футболиста, которых вызвали в военкоматы», — цитирует Зотова «Матч ТВ».

По его словам, сейчас у людей много вопросов. Однако не все могут верно воспринять информацию, потому что много фейков, созданием которых, наверное, занимаются специально обученные люди.

По сообщениям СМИ, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что ФФККР запросила отсрочку для фигуристов Алиева и Игнатова.

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