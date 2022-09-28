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«Матч ТВ»: ФФККР запросила отсрочку для фигуристов Алиева и Игнатова

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Федерация фигурного катания России (ФФККР) запросила через Минспорта отсрочку от призыва по мобилизации для фигуристов Дмитрия Алиева и Макара Игнатова.
«Матч ТВ»: ФФККР запросила отсрочку для фигуристов Алиева и Игнатова
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

ФФККР запросила отсрочку через Минспорта для фигуристов Алиева и Игнатова, сообщает источник «Матч ТВ».

28 сентября сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.

22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).

23-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призёр европейского первенства 2018 года.

Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что фигуристы его группы не получали повесток из военкомата.

 

 

 

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