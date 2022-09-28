«Матч ТВ»: ФФККР запросила отсрочку для фигуристов Алиева и Игнатова
- РИА Новости
- © Александр Вильф
ФФККР запросила отсрочку через Минспорта для фигуристов Алиева и Игнатова, сообщает источник «Матч ТВ».
28 сентября сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.
22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).
23-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призёр европейского первенства 2018 года.
Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.
21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что фигуристы его группы не получали повесток из военкомата.