Мишин сообщил, что фигуристы его группы не получали повесток из военкомата

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что в его группе отслеживают ситуацию с повестками и его ученики их не получали.

«Я не слышал, чтобы из моих фигуристов что-то кому-то приходило. Мы этот процесс мониторим. В моей группе никому повесток не приходило. Это я могу сказать определённо», — цитирует Мишина «Матч ТВ».

Под руководством Мишина тренируются Михаил Коляда и Евгений Семененко.

28 сентября сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.

22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).

23-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призёр европейского первенства 2018 года.

Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата.