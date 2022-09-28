Мишин сообщил, что фигуристы его группы не получали повесток из военкомата
- РИА Новости
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«Я не слышал, чтобы из моих фигуристов что-то кому-то приходило. Мы этот процесс мониторим. В моей группе никому повесток не приходило. Это я могу сказать определённо», — цитирует Мишина «Матч ТВ».
Под руководством Мишина тренируются Михаил Коляда и Евгений Семененко.
28 сентября сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.
22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).
23-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призёр европейского первенства 2018 года.
Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.
21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата.