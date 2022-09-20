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Призёр ОИ Михайлин сообщил, что сборная России по дзюдо не выступит на ЧМ-2022

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Серебряный призер Олимпийских игр Александр Михайлин заявил, что сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира.

«Да, вчера вечером об этом заявил тренерам президент Федерации дзюдо России Василий Васильевич Анисимов, а сегодня, как я понимаю, об этом объявили самим спортсменам на утренней тренировке», — цитирует Михайлина Metaratings.

По его словам, чемпионат мира должен был быть фурором для России, спортсмены много готовились, однако в спорт вмешалась политика.

Чемпионат мира пройдёт в Ташкенте с 6 по 13 октября.

Ранее президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк выступил с заявлением по поводу допуска россиян на чемпионат мира 2022 года.

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