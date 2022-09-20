Призёр ОИ Михайлин сообщил, что сборная России по дзюдо не выступит на ЧМ-2022
«Да, вчера вечером об этом заявил тренерам президент Федерации дзюдо России Василий Васильевич Анисимов, а сегодня, как я понимаю, об этом объявили самим спортсменам на утренней тренировке», — цитирует Михайлина Metaratings.
По его словам, чемпионат мира должен был быть фурором для России, спортсмены много готовились, однако в спорт вмешалась политика.
Чемпионат мира пройдёт в Ташкенте с 6 по 13 октября.
Ранее президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк выступил с заявлением по поводу допуска россиян на чемпионат мира 2022 года.