Украина будет бойкотировать ЧМ-2022 по дзюдо в случае допуска россиян к турниру

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк выступил с заявлением по поводу допуска россиян на чемпионат мира 2022 года.

«Если информация о допуске россиян под нейтральным флагом будет соответствовать действительности и таково окончательное решение IJF, то мы будем бойкотировать этот старт», — написал Кошляк в соцсетях.

Напомним, что МОК рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

ЧМ-2022 по дзюдо пройдёт с 6 по 13 октября в Узбекистане.

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