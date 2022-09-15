Великая: Бах сказал, что решение о санкциях для россиян было тяжело принять

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Великая рассказала, как недавно созванивалась с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«У меня была возможность озвучить все наши проблемы лично: дискриминация по национальному признаку, нарушение Олимпийской хартии, нарушение прав спортсменов. Он ответил, что для них это дилемма. Сказал, что решение о санкциях было тяжело принять», — сообщила Великая на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР.

Он также отметила, что упомянула в разговоре, что это отстранение может привести к серьёзным последствиям и что олимпийского движения может не быть. По словам спортсменки, Бах пообещал подумать, как разобраться с этой проблемой.

8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о Бахе.