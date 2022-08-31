Ласицкене: Бах подменяет понятия и противоречит порой сам себе

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«Бах подменяет понятия и противоречит порой сам себе. Никто не может лишать спортсменов права реализовывать себя. Думаю, теперь Баху придётся продлевать свои рекомендации, так как достойного выхода из этой истории для него нет», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Она добавила, что теперь Баху проще делать вид, что российских и белорусских спортсменов нет. Она также рассказала, что не получила ответа на своё открытое письмо Баху. Спортсменка заявила, что не ждала ответной реакции, ей просто нужно было высказать свою позицию.

Напомним, что Ласицкене одержала победу на Спартакиаде с результатом 2,01 м. Она также выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике, показав результат 2,00 м.

Ранее Мария Ласицкене рассказала о своих планах выступить на Играх-2024 в Париже.