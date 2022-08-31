Ласицкене: буду до конца отстаивать своё право выступить на ОИ-2024
- РИА Новости
«Я буду до конца отстаивать своё право выступать на Олимпийских играх. Если для этого нужно будет снова пойти в суд, мы пойдём», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Она также рассказала о планах на завершение карьеры, если россиян не допустят до Олимпиады из-за санкций.
«Я думаю, что даже в таком случае сезон-2024 допрыгаю до конца. В сегодняшнем мире нельзя ничего планировать даже на завтра. Но до конца 2024 года я всё равно должна буду прыгать, несмотря ни на что. А там по настроению решу», — добавила спортсменка.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.
Ранее Ласицкене заявила, что испытывает прекрасные эмоции после Спартакиады в Челябинске.