Ласицкене: буду до конца отстаивать своё право выступить на ОИ-2024

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих планах выступить на Играх-2024 в Париже.

«Я буду до конца отстаивать своё право выступать на Олимпийских играх. Если для этого нужно будет снова пойти в суд, мы пойдём», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Она также рассказала о планах на завершение карьеры, если россиян не допустят до Олимпиады из-за санкций.

«Я думаю, что даже в таком случае сезон-2024 допрыгаю до конца. В сегодняшнем мире нельзя ничего планировать даже на завтра. Но до конца 2024 года я всё равно должна буду прыгать, несмотря ни на что. А там по настроению решу», — добавила спортсменка.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Ранее Ласицкене заявила, что испытывает прекрасные эмоции после Спартакиады в Челябинске.