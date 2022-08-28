Ласицкене заявила, что испытывает прекрасные эмоции после Спартакиады в Челябинске
«Прекрасные эмоции, я рада, что столько людей сегодня было. Они своей энергией помогали идти вперёд. Мне кажется, что каждый легкоатлет сегодня это чувствовал. Я видела эмоции всех ребят, и это круто», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Она призналась, что не стремилась побить очередные рекорды. По словам Ласицкене, она просто хотела порадовать болельщиков и тренера своим выступлением.
Ласицкене одержала победу на Спартакиаде с результатом 2,01 м.
Второе место заняла Татьяна Ермаченкова с показателем 1,91 м. Третья — Наталья Спиридонова (1,88 м).
3 августа Ласицкене одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике 2022 года в Чебоксарах, показав результат 2,00 м.
Ранее Геннадий Габрилян, тренер Марии Ласицкене, рассказал, думает ли он, что станет делать с тренерским опытом, когда россиянка решит завершить карьеру.