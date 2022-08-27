Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Спартакиаде-2022

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на I Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта 2022 года.

Результат спортсменки составил 2,01 м. Второе место заняла Татьяна Ермаченкова с показателем 1,91 м. Третья — Наталья Спиридонова (1,88 м).

3 августа Ласицкене одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике 2022 года в Чебоксарах, показав результат 2,00 м.

Ранее Геннадий Габрилян, тренер Марии Ласицкене, рассказал, думает ли он, что станет делать с тренерским опытом, когда россиянка решит завершить карьеру.