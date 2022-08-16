Габрилян ответил, как будет использовать свой опыт после ухода Ласицкене из спорта

Геннадий Габрилян, тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, рассказал, думает ли он, что станет делать с тренерским опытом, когда россиянка решит завершить карьеру.

«Об этом я вообще не думаю. Уверен, что всё это никуда не денется. У меня уже есть определённый опыт, кстати. В 2018-м мне на один месяц привозили девочку из Казахстана — Лизу Матвееву. Она очень напомнила мне Машу. Такая же тоненькая, лёгкая, обязательная, исполнительная. Скажешь два раза сделать упражнение — она сделает именно два, а не один и не три. То есть никаких личных импровизаций. Человек полностью доверяет тренеру и подчиняется его установкам. Мы с Лизой сделали рывок в личном результате на девять сантиметров. До приезда ко мне у неё было личное достижение 1,75. А через месяц она выиграла юношеские Азиатские игры, показав результат 1,84. Потом прислала мне видео, как летит через планку. Вот с таким ребёнком я бы с удовольствием работал», — сказал Габрилян в интервью RT.

Ранее Габрилян рассказал, какие прыжки Ласицкене считает эталонными.