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Габрилян ответил, как будет использовать свой опыт после ухода Ласицкене из спорта

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Геннадий Габрилян, тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, рассказал, думает ли он, что станет делать с тренерским опытом, когда россиянка решит завершить карьеру.
Габрилян ответил, как будет использовать свой опыт после ухода Ласицкене из спорта
  • Gettyimages.ru

«Об этом я вообще не думаю. Уверен, что всё это никуда не денется. У меня уже есть определённый опыт, кстати. В 2018-м мне на один месяц привозили девочку из Казахстана — Лизу Матвееву. Она очень напомнила мне Машу. Такая же тоненькая, лёгкая, обязательная, исполнительная. Скажешь два раза сделать упражнение — она сделает именно два, а не один и не три. То есть никаких личных импровизаций. Человек полностью доверяет тренеру и подчиняется его установкам. Мы с Лизой сделали рывок в личном результате на девять сантиметров. До приезда ко мне у неё было личное достижение 1,75. А через месяц она выиграла юношеские Азиатские игры, показав результат 1,84.  Потом прислала мне видео, как летит через планку. Вот с таким ребёнком я бы с удовольствием работал», — сказал Габрилян в интервью RT.

Ранее Габрилян рассказал, какие прыжки Ласицкене считает эталонными.   

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