Габрилян сказал, какие прыжки Ласицкене считает эталонными

Геннадий Габрилян, тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, рассказал, какие прыжки спортсменки считает эталонными.

«Таких прыжков у нас случалось несколько. И везде была разная техника. Специалисты часто отмечают, например, что 2,06 Маша прыгала совсем по-другому, чем делает это сейчас. Для нас это привычный процесс: когда те установки, которых мы придерживаемся, начинают по причине травм или отстранений от зарубежных стартов ломаться, они перестают работать. И каждый раз приходится искать новые. Это очень сложное и ответственное дело. В последний раз нам пришлось менять их перед самыми Олимпийскими играми — из-за повреждения. К счастью, всё сложилось тогда удачно. Их мы используем и сейчас. В своё время, когда Маше было всего 11 лет, я мечтал, чтобы она прыгала в высоту так же, как американка Шанти Ховард, которая впоследствии вышла замуж и взяла фамилию Лоу. Каждый раз я смотрел на неё, и наслаждался этой картиной. Мне нравилась интенсивность её разбега, и меня очень вдохновила экспрессия, в нём заключённая. Я скопировал, снял во всех ракурсах тот разбег, и поставил Маше, как чисто внешнюю картинку. Чтобы она у меня разбегалась точно так же», — сказал Габрилян в интервью RT.

По его словам, это был их самый первый эксперимент.

«Он оказался неудачным, но дал повод для дальнейших размышлений о том, что каждый спортсмен индивидуален и нет никакого смысла подгонять учеников под какой-то шаблон. Сейчас всё это вызывает улыбку, кажется глупым, но я должен был через это пройти», — добавил Габрилян.

Ранее Габрилян ответил на вопрос, повлияли ли санкции на мотивацию Ласицкене.