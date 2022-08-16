военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тренер Ласицкене о санкциях: на самоотдачу это никак не повлияло

Короткая ссылка
Геннадий Габрилян, тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ответил на вопрос, повлияли ли санкции на мотивацию спортсменки.
Тренер Ласицкене о санкциях: на самоотдачу это никак не повлияло
  • РИА Новости

«Повлияли ли санкции и потеря денег? Нет, на работу, равно как и на самоотдачу, не влияет никак. Хотя в целом ответ очевиден. Люди остались без основных заработков, с помощью которых обеспечивали себе привычную жизнь. Но куда большая проблема, на мой взгляд, заключается в невозможности выступать. Помните, как всё происходило в 2016-м? Вообще было как обухом по голове. Помню, один знаменитый тренер тогда сказал, что не бывает в спорте большей катастрофы, чем всю жизнь готовиться к Олимпийским играм, иметь реальную возможность их выиграть, но так и не получить этого шанса. Другой вопрос: способствует ли это опусканию рук? Все спортсмены в этом плане разные, у всех разная психика. Машу в этом смысле просто так не возьмёшь», — сказал Габрилян в интервью RT.

Ранее Габрилян рассказал, что изменилось после победы спортсменки на Олимпиаде в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить