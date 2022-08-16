Тренер Ласицкене о санкциях: на самоотдачу это никак не повлияло

Геннадий Габрилян, тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ответил на вопрос, повлияли ли санкции на мотивацию спортсменки.

«Повлияли ли санкции и потеря денег? Нет, на работу, равно как и на самоотдачу, не влияет никак. Хотя в целом ответ очевиден. Люди остались без основных заработков, с помощью которых обеспечивали себе привычную жизнь. Но куда большая проблема, на мой взгляд, заключается в невозможности выступать. Помните, как всё происходило в 2016-м? Вообще было как обухом по голове. Помню, один знаменитый тренер тогда сказал, что не бывает в спорте большей катастрофы, чем всю жизнь готовиться к Олимпийским играм, иметь реальную возможность их выиграть, но так и не получить этого шанса. Другой вопрос: способствует ли это опусканию рук? Все спортсмены в этом плане разные, у всех разная психика. Машу в этом смысле просто так не возьмёшь», — сказал Габрилян в интервью RT.

Ранее Габрилян рассказал, что изменилось после победы спортсменки на Олимпиаде в Токио.