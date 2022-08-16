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Габрилян ответил, изменилась ли Ласицкене после победы на Олимпиаде в Токио

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Геннадий Габрилян, тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, рассказал, что изменилось после победы спортсменки на Олимпиаде в Токио.
Габрилян ответил, изменилась ли Ласицкене после победы на Олимпиаде в Токио
  • РИА Новости

«Абсолютно ни в чём. Скорее, это у меня какое-то дополнительное спокойствие появилось. Высший олимпийский титул в этом плане очень много значит, конечно. Но сам по себе нынешний период для нас довольно специфичен, потому что всевозможных «паразитов» — технического плана, психологического — стало очень много. Даже больше, чем когда российская лёгкая атлетика была просто отстранена. С одной стороны, в этом нет ничего страшного: чем больше трудностей ты видишь перед собой, тем легче их преодолевать. С другой — нельзя допустить, чтобы эти многочисленные «паразиты» привели к серьёзным ошибкам. Я вижу, например, что на каждой из тренировок Маша в техническом плане разная. Сама она этого не замечает, да и не должна. Это моя зона ответственности. И я не могу этот процесс упустить. Когда какие-то ошибочные действия вырастают в огромное дерево, спортсмены обычно из этой ситуации уже не выходят. Тыкаются в разные стороны в поисках выхода, вспоминают то время, когда всё получалось, завидуют себе тогдашним, не спят ночами. Нам же, получается, стало ещё интересней работать», — сказал Габрилян в интервью RT.

Ранее Габрилян рассказал, как спортсменка использует свой страх перед выступлениями.

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