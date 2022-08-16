Габриэлян рассказал, как Ласицкене черпает силу из своего страха

Геннадий Габриэлян, тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, рассказал, как спортсменка использует свой страх перед выступлениями.

«В данном случае режим выступлений у нас всё-таки тренировочный. В Брянске были некоторые сбивающие факторы, скажем так, но в целом я всегда говорю Маше, что на каждый экзамен, на каждый старт она должна выходить как в первый и последний раз. Будь то чемпионат города или Олимпийские игры. И ответственность внутренняя должна этому соответствовать. Когда Маша была маленькой и начинала стартовать на первенстве спортивной школы, на первенствах города, Южного федерального округа, а потом уже и на России, давшей ей возможность поехать на первые юношеские Олимпийские игры, психологический настрой и посыл был у неё одинаковым. И тряслась она всегда одинаково. Я давал дорогу этой боязни. Говорил: «Маша, бойся, бойся». Её страхи как раз и выливаются в то русло, где преодолеваются все внутренние барьеры», — сказал Габриэлян в интервью RT.

Он также вспомнил, как они поехали на первенство России в Брянск, когда спортсменке было 14 лет.

«Для нас это был первый старт такого уровня. Маша раньше совсем маленькая была, а соревноваться пришлось с девочками, которые на полторы головы выше её. Она волновалась, естественно. Но, когда начались соревнования, показала чудо. С трясущимися коленями прыгнула 1,73, выиграла, хотя я прекрасно видел, что девочки вообще не воспринимали её как соперницу. С тех пор я много раз убеждался: если Маша кажется беспомощным ребёнком или, не дай Бог, плачет — жди, там такой внутренний зверь растёт», — добавил Габриэлян.

Ранее Габриэлян заявил, что спортсменка продолжает готовиться к Олимпийским играм — 2024.