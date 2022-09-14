Бояринцев: отсутствие игровой практики не является для Дзюбы поводом завершать карьеру
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«Не знаю, почему не нашлось вариантов в России, но и турецкий клуб — это неплохо для продолжения футбольной деятельности. Заканчивать ни в коем случае не нужно. А то, что оказался в запасе, ничего страшного в этом нет», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».
Он напомнил, что в «Демирспоре» неплохая конкуренция среди атакующих игроков, поэтому Дзюбе придётся побороться за попадание в основной состав.
34-летний футболист провёл матч шестого тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (3:2) в запасе. А активе российского форварда один гол в трёх играх.
18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
Ранее Гекхан Гектюрк, спортивный директор «Адана Демирспор», высказался об игровом времени Дзюбы.