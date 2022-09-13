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В «Адана Демирспор» высказались относительно игрового времени Дзюбы

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Гекхан Гектюрк, спортивный директор «Адана Демирспор», высказался об игровом времени российского форварда Артёма Дзюбы в турецкой команде.
В «Адана Демирспор» высказались относительно игрового времени Дзюбы
  • Legion-Media
  • © Seskim Photo

«У Дзюбы конфликт в клубе? Смешно. А вообще, я не тренер. Не знаю, когда он вернётся в стартовый состав. Нужно спросить у тренера Винченцо Монтеллы, почему Артём в запасе», — цитирует Гектюрка Sport24.

«Адана Демирспор» обыграл «Трабзонспор» в матче шестого тура чемпионата Турции по футболу со счётом 3:2. Дзюба не принимал участия в игре.

18 августа россиянин подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

За турецкий клуб игрок провёл три матча и забил один гол.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил выступление Дзюбы в турецком клубе «Адана Демирспор».

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