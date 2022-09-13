Биспинг назвал возможных оппонентов Чимаева

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Майкл Биспинг предположил, кто может стать следующим соперником шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«С кем Чимаев подерётся? Тяжело сказать, если это произойдёт в полусреднем весе. Я бы хотел сказать — титульный бой, но Леон Эдвардс, по всей видимости, собирается подраться с Усманом», — сказал Биспинг в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.

По его словам, ещё одним возможным кандидатом в соперники Чимаева является бывший двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон. В последнем поединке американец единогласным решением судей взял верх над Хорхе Масвидалем.

«Бой с Колби Ковингтоном был бы чертовски крутым», — добавил Биспинг.

На турнире UFC 279 Чимаев одержал досрочную победу над Кевином Холлэндом и выиграл 12-й бой в карьере. На данный момент он занимает третью строчку в рейтинге полусреднего веса, уступая лишь чемпиону Эдвардсу, а также Усману и Ковингтону.

Ранее Андреас Михаэль, тренер Чимаева, рассказал, что шведский боец будет выступать как в среднем, так и в полусреднем весе.