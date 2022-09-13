Тренер Чимаева рассказал, в каком весе будет выступать боец

Андреас Михаэль, тренер Хамзата Чимаева, рассказал, что шведский боец будет выступать как в среднем, так и в полусреднем весе.

«Хамзат большой парень, и ему нужно время, если он собирается драться в полусреднем весе. Конечно, он может сгонять вес. Но ему нужно для этого ещё немного времени. Мы будем выступать в среднем и полусреднем весе, получим рейтинг в обоих дивизионах, а затем возьмём оба пояса», — приводит слова Михаэля ESPN AR.

Из-за проваленного взвешивания руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменило поединок между Чимаевым и Диазом. Швед получил в соперники Кевина Холлэнда, а американец — Тони Фергюсона. Впоследствии Хамзат и Нейт одержали победы удушающими приёмами.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом не продлился и одного раунда и завершился через 2 минуты 13 секунд после начала. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

В главном поединке вечера Диаз успешно применил удушающий приём «гильотина» на Тони Фергюсоне в четвёртом раунде.

Ранее российский боец Bellator Александр Шаблий поделился мнением об отмене главного поединка турнира UFC 279 между Чимаевым и Диазом.