Боец Bellator Шаблий считает, что матч Чимаев — Диаз был отменён из-за недостаточного ажиотажа

Российский боец Bellator Александр Шаблий поделился мнением об отмене главного поединка турнира UFC 279 между шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диазом.

«Это Америка, тут на всё смотрят с точки зрения бизнеса. Для меня является большим вопросом, была ли на самом деле драка между Кевином Холлэндом и Хамзатом Чимаевым. Вполне вероятно, что у организации не получилось создать желаемый ажиотаж и продать достаточно платных трансляций перед турниром, поэтому они решили создать такой инфоповод, подогреть интерес публики», — приводит слова Шаблия Mma.metaratings.ru.

Из-за проваленного взвешивания руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменило поединок между Чимаевым и Диазом. Швед получил в соперники Кевина Холлэнда, а американец — Тони Фергюсона. Впоследствии Хамзат и Нейт одержали победы удушающими приёмами.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом не продлился и одного раунда и завершился через 2 минуты 13 секунд после начала. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

В главном поединке вечера Диаз успешно применил удушающий приём «гильотина» на Тони Фергюсоне в четвёртом раунде.

Ранее тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев заявил, что ему пришлось по нраву решение UFC поставить Холлэнда против Чимаева на UFC 279.