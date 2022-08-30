Журова считает, что переход Захаряна в «Челси» не был бы предательством ещё полгода назад

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Переход Захаряна в «Челси» — предательство или нет? Если бы вы задали этот вопрос полгода назад, то, конечно же, нет, это не было бы предательством. Все сказали бы, что Арсен реализуется и играть в таком клубе для любого спортсмена — это престиж и расширение своих спортивных границ», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Она также заявила, что не знает, как лондонский клуб сможет обеспечить футболисту комфорт в Англии. По её словам, пока непонятно, возможно ли будет играть и не сталкиваться с русофобией.

«Приемлемо ли вообще нашим спортсменам быть там, в Англии? Ведь на том же «Уимблдоне» нашим ребятам запретили выступать», — добавила Журова.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что сейчас ехать выступать в Англию — предательство.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал высказывания Терюшкова о Захаряне, который может продолжить карьеру в «Челси».