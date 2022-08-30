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Газзаев отреагировал на слова Терюшкова о возможном переходе Захаряна в «Челси»

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал высказывания депутата Романа Терюшкова о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне, который может продолжить карьеру в «Челси».
Газзаев отреагировал на слова Терюшкова о возможном переходе Захаряна в «Челси»
  • РИА Новости

«То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола, — уже большое достижение. «Челси» — один из лучших клубов Европы на данный момент», — цитирует Газзаева Sport24.

Он также подчеркнул, что «Челси» стал лучшим клубом благодаря бизнесмену Роману Абрамовичу. По его словам, если Захарян перейдёт в английский клуб, то сможет продолжить династию российских футболистов в команде.

«А что касается высказываний депутата Терюшкова, для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе. Интересно, назовет ли Терюшков предателями Александра Овечкина, играющего в США, или испугается?» — заключил Газзаев.

СМИ сообщают, что «Челси» готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

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