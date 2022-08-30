Газзаев отреагировал на слова Терюшкова о возможном переходе Захаряна в «Челси»
- РИА Новости
«То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола, — уже большое достижение. «Челси» — один из лучших клубов Европы на данный момент», — цитирует Газзаева Sport24.
Он также подчеркнул, что «Челси» стал лучшим клубом благодаря бизнесмену Роману Абрамовичу. По его словам, если Захарян перейдёт в английский клуб, то сможет продолжить династию российских футболистов в команде.
«А что касается высказываний депутата Терюшкова, для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе. Интересно, назовет ли Терюшков предателями Александра Овечкина, играющего в США, или испугается?» — заключил Газзаев.
СМИ сообщают, что «Челси» готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.
Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».