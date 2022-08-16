Медведев заявил, что хотел бы видеть Джоковича на US Open

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о том, что серб Новак Джокович может пропустить Открытый чемпиона США — 2022 из-за нежелания прививаться от коронавируса.

«Да, конечно, я бы видеть Новака на US Open, но я ничего не могу сделать. Это правительство устанавливает правила, и я не знаю, могут ли они меняться. Но если бы решение принимал я, то, конечно, хотел бы, чтобы Новак сыграл», — цитирует Медведева Eurosport.uk.

По его словам, у серба очень напряжённая и интересная борьба с Рафаэлем Надалем за большее количество трофеев с турниров Большого шлема.

Напомним, что Джокович не принял участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.

Ранее Медведев высказался о конфликте с фанатом, который после поражения теннисиста в матче с австралийцем Ником Кирьосом назвал россиянина лузером.