Президент «Урала» назвал безобразным поле на стадионе в Воронеже

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча пятого тура Российской премьер-лиги с «Факелом» (0:0).

«Мне очень понравилась атмосфера в Воронеже, болели очень здорово, болели за свою команду, гнали её вперёд. Дай бог, чтобы «Факел» сохранялся у нас в РПЛ. Но одно вижу в Воронеже — это поле, оно просто безобразное», — цитирует Иванова ТАСС.

«Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0) и заработал первое очко в сезоне.

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов стал исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее Аверьянов прокомментировал результат матча с «Факелом».