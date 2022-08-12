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Тренер «Урала»: матч с «Факелом» для всей команды был максимально эмоциональный 

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Тренер екатеринбургского «Урала» Евгений Аверьянов прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Тренер «Урала»: матч с «Факелом» для всей команды был максимально эмоциональный 
  • © РИА Новости / Григорий Соколов

«Сегодня лично для меня и для всей команды был максимально эмоциональный матч. Так как игра была «за шесть очков», то было очень много борьбы, желания победить, но не так много мастерства, как хотелось бы», — цитирует Аверьянова пресс-служба «Урала».

Тренер назвал поле стадиона в Воронеже медлительным из-за довольно высокой травы.

«Стало намного сложнее создавать моменты. Из-за этого у нас было много потерь. Если бы было поле, как на «Екатеринбург Арене», то мы бы ещё быстрее играли и играли внизу», — пояснил Аверьянов.

«Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0) и заработал первое очко в сезоне.

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Аверьянов стал исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее в «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Сергея Юрана.

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