Экс-агент Левандовски: Роберт хочет перейти в «Барсу» чтобы показать, что лучше Бензема

Бывший агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, Цезарий Кухарски назвал возможные причины желания поляка перейти в «Барселону».

«Он хочет доказать, что он лучше Карима Бензема, это главная причина перейти в «Барселону». У Левандовски нет мечты. Для него игра в футбол — это работа, и он профессионал», — цитирует Кухарски Mirror.

Напомним, что Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе немецкой команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. В Бундеслиге за клуб он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

«Барселона» была готова заплатить за польского нападающего €50 млн, однако руководство «Баварии» не ответило на это предложение. Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» просит подождать Левандовски, пока клуб соберёт деньги на трансфер.