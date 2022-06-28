Источник: «Барселона» просит подождать Левандовски, пока клуб соберёт деньги на трансфер

Каталонская «Барселона» пытается найти средства для своих трансферных целей.

По информации A Bola, клуб связался с Робертом Левандовским, Бернарду Силвой и Жюлем Кунде с просьбой подождать несколько недель, пока руководство найдёт деньги для их трансферов.

Напомним, что Левандовски выступает за «Баварию» 2014 года. В составе немецкой команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. В Бундеслиге за клуб он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

«Барселона» была готова заплатить за польского нападающего €50 млн, однако руководство «Баварии» не ответило на это предложение. Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкого клуба.

Ранее Рональд Куман сомневается, что трансфер Левандовски является правильным решением для «Барселоны».