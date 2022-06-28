Куман сомневается, что трансфер Левандовски является правильным решением для «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал возможный переход в каталонский клуб нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Левандовски — отличный футболист, бомбардир, но он возрастной игрок. У меня есть сомнения в том, стоит ли платить за него 50 или 60 миллионов, не считая зарплаты. Есть много сомнений по поводу того, подписывать его или нет», — сказал Куман в эфире Esport3.

Левандовски выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе немецкой команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. В Бундеслиге за «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

«Барселона» была готова заплатить за польского нападающего €50 млн, однако руководство «Баварии» не ответило на это предложение. Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Левандовски за €60 млн.