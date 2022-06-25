Sky Sport: «Бавария» готова продать Левандовски за €60 млн

Руководство «Баварии» готово продать польского форварда Роберта Левандовски.

Клуб планирует выручить за 33-летнего футболиста €60 млн, сообщает Sky Sport Germany.

Левандовски выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе немецкой команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. В Бундеслиге за «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

«Барселона» была готова заплатить за польского нападающего €50 млн, однако руководство «Баварии» не ответило на это предложение. Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что «Бавария» отклонила второе предложение «Барселоны» по Левандовски.