Sky Sport: «Бавария» готова продать Левандовски за €60 млн
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Клуб планирует выручить за 33-летнего футболиста €60 млн, сообщает Sky Sport Germany.
Левандовски выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе немецкой команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. В Бундеслиге за «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.
«Барселона» была готова заплатить за польского нападающего €50 млн, однако руководство «Баварии» не ответило на это предложение. Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкого клуба.
Ранее сообщалось, что «Бавария» отклонила второе предложение «Барселоны» по Левандовски.