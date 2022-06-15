Кейн — о разгромном поражении Англии от Венгрии: нужно забыть этот вечер

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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн поделился эмоциями после поражения от команды Венгрии (0:4) в матче четвёртого тура Лиги наций.

«Разочаровывающий вечер. Сейчас не время для паники. Нужно поднять голову и вернуться сильнее в сентябре. Нужно забыть этот вечер», — цитирует Кейна BBC.

Игра прошла в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 0:4 в пользу гостей. В венгерской сборной отличились Роланд Шаллаи (16-я и 70-я минуты), Жолт Надь (80-я) и Даниэль Газдаг (89-я).

Ранее сообщалось, что нападающий «Цюриха» Вильфред Ньонто стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии.

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