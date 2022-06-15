Ньонто стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии

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Нападающий «Цюриха» Вильфред Ньонто забил первый гол итальянцев в матче со сборной Германии в рамках четвёртого тура Лиги наций.

14 июня сборная Германии в Мёнхенгладбахе разгромила команду Италии в матче Лиги наций УЕФА (5:2).

В команде Германии отличились Йозуа Киммих (10-я минута), Илкай Гюндоган (45 + 4), Томас Мюллер (51-я) и дубль оформил Тимо Вернер (68-я и 69-я). За итальянскую сборную мячи забили Вильфред Ньонто (78-я) и Алессандро Бастони (90 + 4).

Таким образом, 18-летний футболист стал самым юным автором гола в истории национальной итальянской команды.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии одержала победу над командой Польши в четвёртом туре Лиги наций УЕФА.

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