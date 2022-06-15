Ньонто стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии
14 июня сборная Германии в Мёнхенгладбахе разгромила команду Италии в матче Лиги наций УЕФА (5:2).
В команде Германии отличились Йозуа Киммих (10-я минута), Илкай Гюндоган (45 + 4), Томас Мюллер (51-я) и дубль оформил Тимо Вернер (68-я и 69-я). За итальянскую сборную мячи забили Вильфред Ньонто (78-я) и Алессандро Бастони (90 + 4).
Таким образом, 18-летний футболист стал самым юным автором гола в истории национальной итальянской команды.
Ранее сообщалось, что сборная Бельгии одержала победу над командой Польши в четвёртом туре Лиги наций УЕФА.