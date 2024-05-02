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Медведчук: Украина упустила шанс на нейтральность, Зеленский хочет раздать земли

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Украина упустила свой шанс быть нейтральной страной, Владимир Зеленский хочет раздать её земли другим государствам, повинуясь давлению Запада.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, в противостоянии России Украина никому не нужна, а Зеленский сделал это противостояние смыслом своего преступного правления.

«Вопреки интересам граждан Украины, Зеленский, слепо повинуясь внешнему управлению коллективного Запада, хочет отдать её земли, города и недра другим странам», — подчеркнул Медведчук.

Ранее он назвал имена организаторов одесской трагедии 2 мая 2014 года.

Кроме того, Медведчук заявил, что США хотят бросить в «огонь войны» прибалтов, поляков, немцев и французов.

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