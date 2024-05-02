RT в Telegram
Подпишись

Медведчук: США хотят бросить в «огонь войны» прибалтов, поляков, немцев и французов

Короткая ссылка
США готовят почву, чтобы вслед за Украиной бросить «в огонь войны» прибалтов, поляков, немцев и французов.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Сегодня для этого готовится почва. Ведь украинцы уже кончаются, а схема превращения их гибели в американские прибыли ждёт новых жертв», — сказал он.

По словам Медведчука, сегодня никто не скрывает, что выгоду от гибели сотен тысяч украинцев получает американский ВПК, а НАТО получило возможность «выкачивать» деньги из Европы.

Кроме того, Медведчук назвал имена организаторов одесской трагедии 2 мая 2014 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить