США готовят почву, чтобы вслед за Украиной бросить «в огонь войны» прибалтов, поляков, немцев и французов.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Сегодня для этого готовится почва. Ведь украинцы уже кончаются, а схема превращения их гибели в американские прибыли ждёт новых жертв», — сказал он.

По словам Медведчука, сегодня никто не скрывает, что выгоду от гибели сотен тысяч украинцев получает американский ВПК, а НАТО получило возможность «выкачивать» деньги из Европы.

Кроме того, Медведчук назвал имена организаторов одесской трагедии 2 мая 2014 года.