Антонов: США санкциями против России укрепляют сомнения в конструктивности своей роли в мире
Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По словам дипломата, в Вашингтоне не осознают, что нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства.
«По сути, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире», — подчеркнул Антонов.
Также он заявил, что новые антироссийские санкции США являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми не запугать Россию.