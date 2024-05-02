Антонов: США санкциями против России укрепляют сомнения в конструктивности своей роли в мире

Администрация Соединённых Штатов укрепляет сомнения в конструктивности роли США в мире путём введения санкций против России.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, в Вашингтоне не осознают, что нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства.

«По сути, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире», — подчеркнул Антонов.

Также он заявил, что новые антироссийские санкции США являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми не запугать Россию.