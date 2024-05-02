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Журналист Моррис: закон о REPO означает экономическую войну с Россией

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Американский президент Джо Байден объявил экономическую войну России, подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева.

Такое заявление сделал американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.

«Закон REPO, возможно, более важен и на самом деле является объявлением войны непосредственно против России», — сказал он.

Закон REPO — закон, наделяющий президента США полномочиями по изъятию активов России в пользу Украины.

Газета «Коммерсантъ» 24 апреля сообщила, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы крупнейшего банка США JPMorgan Chase по иску ВТБ на $439,5 млн.

Позже в Sohu сообщили, что Россия наконец сделала ход в ответ на попытки США конфисковать её активы.

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