Россия сделала свой ход в ответ на попытки США изъять российские активы, поставив Вашингтон в «безвыходное положение», сообщает китайское издание Sohu.

«Когда Россия увидела, что JPMorgan Chase собирается сбежать из страны, российский суд распорядился заморозить все его активы, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции дочерних компаний», — пишет интернет-издание.

Как отмечают журналисты, из российских активов на $300 млрд, которые ранее были заморожены, $439,5 млн на счетах JPMorgan.

Газета «Коммерсантъ» 24 апреля сообщила, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы крупнейшего банка США JPMorgan Chase по иску ВТБ на $439,5 млн.

Эти деньги были заморожены на счетах в JPMorgan с 2022 года.