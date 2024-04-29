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Sohu: Россия наконец сделала ход в ответ на попытки США конфисковать её активы

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Россия сделала свой ход в ответ на попытки США изъять российские активы, поставив Вашингтон в «безвыходное положение», сообщает китайское издание Sohu.
Sohu: Россия наконец сделала ход в ответ на попытки США конфисковать её активы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Когда Россия увидела, что JPMorgan Chase собирается сбежать из страны, российский суд распорядился заморозить все его активы, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции дочерних компаний», — пишет интернет-издание.

Как отмечают журналисты, из российских активов на $300 млрд, которые ранее были заморожены, $439,5 млн на счетах JPMorgan.

Газета «Коммерсантъ» 24 апреля сообщила, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы крупнейшего банка США JPMorgan Chase по иску ВТБ на $439,5 млн.

Эти деньги были заморожены на счетах в JPMorgan с 2022 года.

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