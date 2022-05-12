Тренер «Рейнджерс»: Шестёркин внёс большой вклад в победу над «Питтсбургом»
- AP
«Шестёркин сделал несколько по-настоящему ключевых сейвов. Он сражается, отлично работает с шайбой», — цитирует Галлана Yahoo Sports.
«Рейнджерс» на своём льду нанёс поражение «Пингвинз» со счётом 5:3.
Шестёркин отразил 29 бросков. Также в составе «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин — оформил голевую передачу. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал два результативных паса.
Счёт в серии — 3-2 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдёт 14 мая в Пенсильвании.
Ранее сообщалось, что передача Никиты Задорова помогла «Калгари Флэймз» одержать третью победу над «Даллас Старз» в плей-офф НХЛ.