Тренер «Рейнджерс»: Шестёркин внёс большой вклад в победу над «Питтсбургом»

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался об игре российского голкипера Игоря Шестёркина в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».
Тренер «Рейнджерс»: Шестёркин внёс большой вклад в победу над «Питтсбургом»
  • AP

«Шестёркин сделал несколько по-настоящему ключевых сейвов. Он сражается, отлично работает с шайбой», — цитирует Галлана Yahoo Sports.

«Рейнджерс» на своём льду нанёс поражение «Пингвинз» со счётом 5:3.

Шестёркин отразил 29 бросков. Также в составе «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин — оформил голевую передачу. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал два результативных паса.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдёт 14 мая в Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что передача Никиты Задорова помогла «Калгари Флэймз» одержать третью победу над «Даллас Старз» в плей-офф НХЛ.

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