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Медведев заявил, что Россия выпускает оружие не в ущерб благополучию граждан

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна выпускает грозное оружие, но не в ущерб благополучию граждан.
Медведев заявил, что Россия выпускает оружие не в ущерб благополучию граждан
  • РИА Новости

«Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги. При этом оружие мы производим не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни», — сказал он.

По словам политика, страна обладает всем необходимым: технологическим потенциалом, опытом, стойкостью и грамотно поставленными целями.

«Победа будет за нами! С праздником 1 Мая!» — заключил Медведев.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул необходимость увеличить объёмы поставок вооружения и техники, в первую очередь средств поражения для поддержания темпов наступления в зоне СВО.

Шойгу также поручил сократить сроки ремонта военной техники.

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