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Семеро мигрантов в ДНР депортировали из России

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В пресс-службе УФСБ по ДНР сообщили о выявлении в Мариуполе и Тельмановском районе иностранцев, семеро из них выдворили за пределы России за нарушение миграционной политики.
Семеро мигрантов в ДНР депортировали из России
  • РИА Новости

«Выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. Семеро мигрантов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП России и выдворены за пределы России», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что рейды проводились при участии ФСБ, МВД и Росгвардии. Проверочные мероприятия в регионе продолжаются.

В Госдуму ранее внесли законопроект о повышении эффективности контроля за миграцией.

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