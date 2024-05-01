Семеро мигрантов в ДНР депортировали из России
- РИА Новости
«Выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. Семеро мигрантов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП России и выдворены за пределы России», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что рейды проводились при участии ФСБ, МВД и Росгвардии. Проверочные мероприятия в регионе продолжаются.
В Госдуму ранее внесли законопроект о повышении эффективности контроля за миграцией.