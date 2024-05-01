Семеро мигрантов в ДНР депортировали из России

В пресс-службе УФСБ по ДНР сообщили о выявлении в Мариуполе и Тельмановском районе иностранцев, семеро из них выдворили за пределы России за нарушение миграционной политики.

РИА Новости

«Выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. Семеро мигрантов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП России и выдворены за пределы России», — приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что рейды проводились при участии ФСБ, МВД и Росгвардии. Проверочные мероприятия в регионе продолжаются. В Госдуму ранее внесли законопроект о повышении эффективности контроля за миграцией.