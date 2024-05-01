Захарова предложила школам изучать посла США Буллита как прообраз Воланда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik предложила изучать в школах, что прообразом Воланда в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» был посол США в СССР Уильям Буллит.

«Неплохо было бы, чтобы в учебниках, которые рекомендованы для средней школы, для вузов об этом тоже упоминалось... Если вы увидите фотографии американского посла... вы поймёте, что фигура Уильяма Буллита, которую нынешние поколения описывают как мистическая, — он и тогда воспринимался так», — цитирует её РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что в произведении есть конкретные символы и это исторически установленный факт.

Захарова напомнила, что сотрудники американского дипведомства приглашали Булгакова на приёмы, и указала на сходства в некоторых деталях бала Сатаны из романа с реальным балом в посольстве США. Она сослалась на воспоминания дипломатов, где упоминалось, что для развлечения гостей были принесены куры, попугаи и медведь.

В кинотеатрах 25 января вышла российская драма «Мастер и Маргарита», в основу которой лёг одноимённый роман Михаила Булгакова. Произведение экранизировал режиссёр Михаил Локшин, добавив в него незначительные изменения.

Центральные роли исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Аугуст Диль.