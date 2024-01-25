Рукописи не горят только в книгах: в прокат выходит российский фильм «Мастер и Маргарита»

В четверг, 25 января, в кинотеатрах выходит российская драма «Мастер и Маргарита», в основу которой лёг одноимённый роман Михаила Булгакова. Произведение экранизировал режиссёр Михаил Локшин, добавив в него незначительные изменения. В фильме есть два мира: реальный, в котором живёт Писатель, автор романа, и книжный мир «Мастера и Маргариты». Роль Писателя и Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариту сыграла Юлия Снигирь, а Воланда — Аугуст Диль.

На экраны российских кинотеатров 25 января выходит один из самых ожидаемых фильмов 2024 года — «Мастер и Маргарита», адаптация одноимённого романа Михаила Булгакова.

Реализация проекта началась ещё в 2018 году. С тех пор лента претерпела множество изменений — как в названии, так и в съёмочной группе. В итоге режиссёром картины выступил Михаил Локшин. Он же вместе с Романом Кантором писал сценарий. Ранее их дуэт работал над мелодрамой «Серебряные коньки», выкупленной платформой Netflix.

Главные роли в «Мастере и Маргарите» сыграли супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил немецкий актёр Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Коровьева-Фагота — Юрий Колокольников, Азазелло — Алексей Розин, а Юра Борисов озвучил кота Бегемота, которого на экране «сыграл» мейн-кун по кличке Кеша.

Действие разворачивается в Москве 1930-х. Писатель готовится к премьере спектакля по его же пьесе о римском префекте Иудеи Понтии Пилате. Но постановку снимают с репертуара, самого Писателя на собрании МАССОЛИТа члены союза и литературный критик Латунский обвиняют в политической и идеологической провокации, а также просят переписать пьесу или вовсе написать о том, что должно понравиться народу: о колхозе и трудящихся. Убеждённый в том, что его произведения никому не нужны, творец отказывается перекраивать произведение и уходит из зала, после чего его исключают из Союза писателей.

Обречённый Писатель встречает прекрасную Маргариту, которая впоследствии становится его возлюбленной и музой. Он раскрывает ей идею своего нового романа с первоначальным названием «Повелитель тьмы», который он придумал после знакомства с иностранцем по фамилии Воланд. Маргарита заинтригована задумкой и убеждает Мастера, что ему необходимо написать эту книгу.

Вдохновившись поддержкой, герой садится за роман о Сатане, прибывшем в Москву и поселившемся на Большой Садовой в «нехорошей квартире» вместе с Коровьевым-Фаготом, котом Бегемотом и Азазелло, о смерти Берлиоза, а также о Понтии Пилате, страдающем от мук совести. Прототипами персонажей становятся окружающие Писателя люди, а Сатана рождается из образа иностранного интеллигента.

© Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Михаилу Локшину удалось экранизировать великое произведение отечественной классики с уважением к оригиналу, учесть все ключевые моменты, но в то же время сделать картинку кинематографичной, эффектной и понятной даже тем, кто не знаком с романом.

По сути, сюжет фильма идентичен книжному. Есть три основные линии: приключения Воланда со свитой в постнэповской столице, история с Понтием Пилатом и Иешуа, а также отношения Мастера и Маргариты. Однако в новой ленте кинематографисты сделали акцент на трагедии возлюбленных и сократили ершалаимскую часть. Кроме того, зритель увидит два мира. Первый — реальный, с главным героем в лице безымянного Писателя, предположительно прототипом самого Булгакова. Персонаж пишет роман «Мастер и Маргарита», мир которого также транслируется на экране. Герои из двух вселенных пересекаются. В книгу автор включает и самого себя, называясь мастером, и возлюбленную Маргариту. Решение добавить в картину нового героя в лице Писателя удачное, поскольку оно не только упрощает восприятие произведения на экране и влияет на зрелищность, но и даёт возможность зрителям окунуться в мир Михаила Афанасьевича и пофантазировать на тему того, как он писал свой шедевр.

Эти изменения никак не портят впечатление от экранизации, так как по большей части сюжет развивается по канону и оригинальный замысел автора романа не теряется.

В фильме на высоте и визуальный ряд. Мир романа «Мастер и Маргарита» — антиутопический Советский Союз в период постконструктивизма. Особенно заметно это по первой главе, когда Воланд появляется на Патриарших прудах, где встречает Берлиоза и поэта, впоследствии попавшего в психушку. Локация вовсе не похожа на привычный вид известного в Москве места — это скорее преувеличенный взгляд из прошлого в будущее, которого уже не будет. Зрители увидят здания со смелыми для того времени архитектурными решениями и летающие над столицей дельтапланы.

Реальный мир безымянного Писателя также представлен с элементами сатиры на те времена, а один особенно забавный момент — это показ мюзикла, на который Писатель пришёл вместе с Воландом. Это постановка о том, каким советские люди представляли будущее в 2022 году. В 2024-м такой вариант кажется очень смешным.

Музыка, написанная композитором Анной Друбич, также играет немаловажную роль в создании атмосферы. Восхитительная и величественная, она придаёт нужное настроение. Особенно впечатляет эпизод, в котором невидимая Маргарита летит по Москве: здесь навевающая тревогу мелодия смешивается с устрашающим смехом персонажа и вызывает мурашки.

© Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Впечатляют и костюмы — особенно, конечно, Маргариты. Причём можно заметить некую взаимосвязь между её нарядами и настроением. Например, в первый и последний раз, когда зритель видит героиню, она предстаёт в тёмно-фиолетовом образе, мрачном и соотносимым с её душевным состоянием. А вот в моменты всепоглощающей любви её можно увидеть в платьях светлых оттенков.

Образ Маргариты на балу у Сатаны превосходит все ожидания. В эпизоде, когда героиня встречает гостей, невероятно красивая Юлия Снигирь предстаёт в потрясающем лаконичном, достойном королевы мероприятия платье, массивных золотых украшениях и необычном головном аксессуаре, напоминающем рога или перевёрнутый месяц. На самом балу наряд Маргариты выглядит ещё более ошеломляющим: героиня вся увешана золотом. Во время просмотра так и хочется поставить фильм на паузу, чтобы как следует рассмотреть костюм.

Все артисты, от основных до второстепенных, полностью вжились в роли. Аугуст Диль будто был рождён, чтобы исполнить роль Воланда. В кадре он полностью соответствует книжному герою. Артист показал все грани персонажа: его коварство, любопытство, осознание своего превосходства и мелочности людей, хитрость и уважение к тем, кто ещё способен безусловно любить и ценить другого человека. Его свита тоже не остаётся незамеченной: Коровьев-Фагот в исполнении Юрия Колокольникова получился своеобразным русским Джокером, разговорчивым и комичным, а Азазелло в исполнении Алексея Розина — настоящий демон с улыбкой обольстителя.

Юлия Снигирь безупречна в образе Маргариты. Она красивая и утончённая, но со стержнем и ведьминской сущностью. В данном случае фраза о том, что за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина, подходит как никогда. Именно героиня подталкивает Писателя воплотить в реальность его задумку, она первая читает рукописи, вдохновляет литератора, а в нужный момент готова пойти на любые жертвы, чтобы спасти любимого мужчину.

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К Евгению Цыганову в образах Мастера и автора романа тоже не придраться. Писатель в его исполнении — подавленный советской цензурой неконфликтный человек, но в то же время имеющий собственные взгляды и принципы, от которых он не отказывается. И Мастер получился более эмоциональным и восприимчивым, чем в книге.

Экранизировать классику, известную практически каждому, — всегда трудный и рискованный шаг. Но Локшину и всей съёмочной команде удалось с трепетом и уважением к автору первоисточника передать историю, заложенную в «Мастере и Маргарите». При этом кинематографисты показали своё видение романа, внеся некоторые уместные корректировки. Проект получился масштабным, зрелищным и цепляющим, и лучше всего смотреть его на большом экране для полного погружения в атмосферу. Естественно, что при создании такой ленты использовалось немало графики, но выглядит она качественно и особо не бросается в глаза. Бюджет картины превышает 1 млрд рублей, и все затраты и старания команды очевидны в каждом кадре.