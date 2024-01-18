Женский подвиг на войне: в прокат выходит фильм «Воздух»

В российских кинотеатрах выходит военная драма «Воздух», посвящённая подвигам женщин-авиаторов в годы Великой Отечественной войны. Режиссёром выступил Алексей Герман — младший. Он же вместе с Еленой Киселёвой написал сценарий. По сюжету на Ладогу прибывает отряд молодых девушек-лётчиц. Совершая сложный внутренний выбор и борясь со стереотипами, они делают всё возможное, чтобы одолеть противника в воздухе.

В четверг, 18 января, в прокат выходит картина Алексея Германа — младшего «Воздух». Постановщик совместно с Еленой Киселёвой написал сценарий, работа над которым началась в августе 2017 года. Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Токио осенью 2023-го в рамках основного конкурса смотра.

Действие фильма разворачивается весной 1942 года, когда к отряду военных лётчиков присоединяются женщины-авиаторы. Ленинград в блокаде, ладожская трасса — единственная транспортная магистраль, через которую в город поставляются продовольствие и техническое оснащение. Задача лётчиков состоит в том, чтобы защитить Дорогу жизни любой ценой.

Поначалу героини не имеют представления о том, что их ждёт. Несмотря на то что война вынудила их сменить платья и туфли на комбинезоны и сапоги, а нежность и ранимость — на выдержку и стойкость, девушки продолжают строить планы на будущее, надеются создать семьи. В то же время мужчины не приемлют того факта, что женщины будут летать наравне с ними, они убеждены, что их предназначение лишь в том, чтобы рожать детей и вести хозяйство.

Несмотря на противостояние, отсутствие технической мощи, сковывающее движения обмундирование и другие неудобства, героини готовы на всё ради победы. К тому же девушек поддерживает командир Алексей Астафьев (Сергей Безруков). Он не разделяет солдат по половому признаку, для него есть лишь пилоты, защищающие страну.

Среди новобранцев выделяется юная Женя (Анастасия Талызина). В отличие от других, она не верит ни в любовь, ни в Бога и пытается понять, что важнее — отдельная жизнь или Родина. Из-за, казалось бы, неразрешимого нравственного выбора в ответственный момент Женя, взяв под прицел воздушное судно противника, упускает его. Постепенно преодолевая собственные страхи и превозмогая себя, героиня становится одной из лучших женщин-пилотов. Восхищённой ею Марине Яценко, которая признаётся, что готова умереть ради Родины, Евгения говорит: «Воевать нужно, чтобы было меньше смертей».

Кадр из фильма «Воздух» (2023)

© kinopoisk.ru

С первых же кадров зритель погружается в самую гущу событий. Постепенно наблюдение сменяется эффектом присутствия, отчего ещё более усиливается эмоциональное погружение в историю.

Ощущение реалистичности происходящего подкрепляют визуальная составляющая картины, оформленной в серо-бежевых тонах, декорации аэродромов, а также одежда героев.

По словам режиссёра, съёмочная группа намеревалась добиться достоверности во всём. Для проекта были воссозданы раритетные атрибуты военной эпохи.

«Наш фильм насыщен редчайшими образцами техники, некоторые из них не сохранились вживую или в нормальном исполнении и не отреставрированы. Мы практически воссоздали (самолёт-истребитель. — RT) ЯК-1, (танки. — RT) КВ-2 и БT-7», — рассказал Герман-младший в ходе пресс-конференции, посвящённой ленте.

Работа над Яками велась на протяжении полугода. Кроме того, командой во главе с художником по костюмам Еленой Окопной была проведена большая работа по изготовлению реквизита по технологическим стандартам того времени.

Чтобы найти актёров, которые могли бы «попасть в лица времени», кинематографисты проводили скрупулёзный кастинг на протяжении года почти в 20 регионах России. А непосредственно на съёмочной площадке постановщик педантично добивался наилучшего кадра.

Кадр из фильма «Воздух» (2023)

© kinopoisk.ru

Сергей Безруков отметил, что за всю свою актёрскую карьеру никогда не участвовал в таком количестве дублей. Для того чтобы снять сцену воздушного боя, ему потребовалось повторять все действия и подниматься на высоту четырёхэтажного дома в полном обмундировании много раз. По словам актёра, несмотря на минусовую температуру, ему необходимо было передать ощущение «взмыленности» своего персонажа после проведения битвы в небе не только внешне, но и глазами. Притом артист переживал не столько за себя, сколько за коллег.

«Помимо того что это высота, ты просто так оттуда не выберешься. Это реальное ощущение, что ты сидишь внутри самолёта, реальное ощущение правды, турбулентности, — рассказал актёр. — Я понимал, что девчонкам плохо. У меня основная мысль была: как они там? Про себя я в этот момент не думал. Тяжело было, но я не признавался».

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К недостаткам ленты можно отнести непроработанность арок некоторых персонажей. Например, если Жене уделено достаточно внимания, то героиня Кристины Лапшиной по мере развития сюжета практически не меняется. При этом актриса со своей ролью справилась блистательно, несмотря на то что это её дебют в кино. Кроме того, для развития главной героини авторы вносят в сюжет любовную линию, которая кажется неуместной и выбивается из общей атмосферы картины.

Постановщик Алексей Герман — младший отдаёт дань уважения памяти не только лётчицам, но и всем женщинам Великой Отечественной войны, без участия которых история могла бы пойти по иному пути, и откровенно показывает все ужасы, пережитые одним поколением, но оставившие глубокий психологический след в душе потомков.

Несмотря на некоторые недочёты, «Воздух» — это качественная и эффектная картина-ода мужественности героев, память о которых должна жить вечно.