Реверсивная терапия: в прокат выходит фильм «Холоп 2»

В российский прокат выходит продолжение комедийной ленты Клима Шипенко «Холоп». На этот раз персонаж Милоша Биковича — перевоспитанный мажор — воспользуется экстремальными методами Льва Арнольдовича (Иван Охлобыстин), чтобы наставить на правильный путь бунтарку и дочь влиятельного политика Катю в исполнении Аглаи Тарасовой.

В понедельник, 1 января, на экраны российских кинотеатров выходит вторая часть комедийной картины «Холоп». К производству ленты вернулась прежняя команда — режиссёр Клим Шипенко и сценаристы Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко. Операторами второй части выступили Юрий Коробейников и Филипп Южанин.

Центральные роли исполнили Аглая Тарасова, Милош Бикович, Мария Миронова, Александр Самойленко и Иван Охлобыстин. К своим ролям также вернулись Ольга Дибцева, Софья Зайка, Олег Комаров, Кирилл Нагиев, Михаил Бабичев и Сергей Соцердотский. Роль мамы «холопки» исполнила Наталья Рогожкина.

Съёмки фильма проходили в живописном Новоржевском районе Псковской области, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

По сюжету перевоспитанный мажор Гриша, некогда испытавший на себе участь холопа, больше не видит смысла в развлечениях: его не радует комфортный отдых, а социальная несправедливость вызывает неистовое желание исправить ситуацию. Однажды герой едва не становится жертвой ДТП по вине представительницы золотой молодёжи Кати, дочери влиятельной чиновницы. Совершив угон речного полицейского транспорта и не справившись с управлением, она таранит ресторан на берегу реки. Мать хулиганки убеждает журналистов и общественность, что дочь понесёт наказание по всей строгости закона. В действительности девушка проводит время в Дубае, ни в чём себе не отказывая, и лишь изредка участвует в спектакле матери для бдительных граждан. Гриша решает взять дело в свои руки и отправить Катю на перевоспитание в прошлое, а именно в 1812 год. Когда его идея терпит фиаско, на помощь приходит герой Ивана Охлобыстина.

Просветительские методы хоть и мало отличаются от тех, что были использованы в первом фильме, но содержат совершенно иной посыл.

Лев Арнольдович убеждает Гришу, что работать с Катей необходимо иначе, ведь женщины готовы меняться, только если верят в чудо.

Кадр из фильма «Холоп 2»

© kinopoisk.ru

Сказочным местом для Кати становится роскошный особняк, где она участвует в самом настоящем балу, вспоминает навыки шитья и встречает верящих в неё людей. Постепенно в бунтарке со взрывным характером начинает проявляться нравственная сторона, но в самый ответственный момент, когда Наполеон нападает на Россию, девушка решает примкнуть к французскому монарху. Это ставит под удар весь проект Гриши. Однако он не намерен сдаваться и делает всё возможное, чтобы погрузиться в наполеоновскую эпоху и безупречно отыграть отведённую ему роль.

Оригинальная история нашла развитие во второй части, в которой сохранена стилистика повествования первой ленты. Однако в продолжении гораздо меньше философских размышлений (в отличие от Гриши, Катя быстро принимает правила игры и старается оборачивать её в свою пользу), больше динамики, локаций и технического оснащения в кадре. Например, лаборатория учёного и по совместительству психолога модернизирована, к тому же картина значительно выигрывает в визуальном плане — от масштабных декораций России первой половины XIX века, дворцовых интерьеров, ландшафта и архитектурных достопримечательностей, а также батальных сцен захватывает дух.

Большую работу проделали и художники по костюмам. У персонажа Аглаи Тарасовой — около 25 платьев. Вместе с тем изящно смотрится и отряд кавалеристов, щеголяющих в красивых мундирах на поле битвы.

Кадр из фильма «Холоп 2»

© kinopoisk.ru

Психологическая составляющая не удивит поклонников первой ленты, однако то, каким испытаниям подвергается Катя и как авторам удаётся лихо закрутить сюжет, ни на секунду не упуская внимание аудитории, вызывает восторг.

Насыщенные события на экране разворачиваются так стремительно и бурно, что в какой-то момент не только героиня верит в реальность происходящего, но даже зритель, которого динамичное повествование бросает в самую гущу Бородинского сражения и делает невольным участником битвы.

Вместе с Катей трансформацию проходят и другие герои, которые, работая над проектом Гриши, осознают необходимость изменений.

Фильм получился насыщенным, колоритным, смешным и самобытным. Стоит отметить и просветительскую сторону, которой в картине уделили немало внимания. Например, в ленте Гриша изучает «Войну и мир» Льва Толстого. А сцена бала и вовсе напоминает начало романа и эпизод выхода в свет Наташи Ростовой. Эти моменты могут натолкнуть аудиторию на размышления о любимых авторах или пробудить у школьников интерес к произведениям классиков.