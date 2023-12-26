Возвращение Трубадура и трёх богатырей: на экраны выходят новые «Бременские музыканты», «Холоп 2» и «Химера»

В четверг, 28 декабря, в российский кинопрокат выходит новая анимационная лента «Три богатыря и Пуп земли» — 12-я по счёту во франшизе — и трёхмерный мультфильм Василия Ровенского «Великолепная пятёрка», главным героям которого предстоит отыскать похищенную диадему Екатерины Великой. В первый день нового года на больших экранах стартует показ продолжения картины «Холоп» Клима Шипенко, фэнтези-комедии «Химера» и семейного киномюзикла «Бременские музыканты». С 4 января в кино можно будет посмотреть комедийную драму совместного производства Южной Кореи и Сингапура «Отпуск по-корейски» о приключениях немолодой поклонницы дорам, которая впервые отправляется в путешествие.

«Три богатыря и Пуп земли»

Новая — 12-я по счёту — часть франшизы о приключениях русских богатырей традиционно выходит в кинотеатрах в канун Нового года. На этот раз Илье Муромцу, Алёше Поповичу и Добрыне Никитичу предстоит путешествие в доисторические времена, встреча с первобытными людьми и динозаврами.

«Действие будет происходить в двух временах, появится много новых героев, но самое главное — останутся все старые», — рассказал ТАСС руководитель компании СТВ продюсер Сергей Сельянов.

Производством новой части популярной анимационной киносерии традиционно занимались СТВ и «Мельница», музыку написал композитор Георгий Жеряков, а персонажей озвучили Валерий Соловьёв, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Дмитрий Быковский-Ромашов и другие.

Останавливаться на достигнутом авторы франшизы не намерены: в данный момент ведётся работа ещё над двумя частями серии, а также мультсериалом по вселенной «Богатырей».

«Бременские музыканты»

Режиссёр Алексей Нужный в своём семейном киномюзикле возвращает на большие экраны персонажей, знакомых с детства нескольким поколениям зрителей. Трубадур и его друзья отправятся на поиски приключений, чтобы спасти принцессу, найти своё счастье и, конечно же, принести людям смех и радость.

«Нашей задачей было снять то, что у нас на сердце, рассказать вновь о тех тёплых ощущениях, когда всё было пропитано певучим добродушием. «Бременские музыканты» в нашем исполнении — очень непростое полотно, которое плетётся из разных тканей: это и мюзикл, и сказка, и семейная комедия, и праздничные приключения. Картина не имеет одного характерного жанра. Могу сказать точно, что это светлый семейный праздник. Это и песня, и любовь, и доброта», — приводят слова режиссёра «Вести».

Роли в картине исполнили Тихон Жизневский, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Мария Аронова и другие.

Продюсер ленты Никита Михалков уверен, что «Бременские музыканты» — «нужное кино».

«Я убеждён, что это то настоящее, лёгкое, весёлое, талантливое и очень нужное кино. И я очень счастлив, что наша студия имеет к этому непосредственное отношение, как и все наши содружественные команды, с которыми мы работаем», — заявил кинематографист на премьере картины.

Съёмки «Бременских музыкантов» проходили в Подмосковье, Дагестане, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Декорации Бремена возводились порядка двух месяцев — под руководством художника-постановщика Маргариты Аблаевой были построены королевство, около 100 домов и городская стена.

«Холоп 2»

Главный герой первой ленты «Холоп» Гриша (Милош Бикович), пройдя курс перевоспитания, стал очень чутко реагировать на любую несправедливость. Он встречает избалованную Катю (Аглая Тарасова) и решает преподать ей урок, который уже выучил сам. Девушке предстоит пройти через множество приключений и сделать немало удивительных открытий в «прошлом».

«Это довольно смелая история, рассказанная понятным языком, но очень умело с точки зрения ремесла и творчества. Исправить человека не так просто, покаяние и работа над собой — длительный процесс. В конце первого фильма мы видим, что мой герой готов к переменам, но находится в начале этого сложного пути. В новой части Гриша продолжит работу над собой, помогая измениться другим», — говорит Милош Бикович.

Режиссёр Клим Шипенко отмечает, что его новая работа — это не просто комедия.

«К продолжениям успешных фильмов зрители всегда относятся с особым вниманием и повышенными требованиями. Они хотят видеть всё то, что им понравилось в первой части, но и испытать что-то новое от второй. Юмор и зрелищность — главные компоненты франшизы. Но мы не забываем также, что это поучительное и глубокое кино, в котором сплетаются история любви и история взросления», — рассказал постановщик.

К своим ролям вернулись актёры Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Софья Зайка и другие.

«Великолепная пятёрка»

Авторы анимационной ленты «Коты Эрмитажа» возвращаются с новой сказочной историей, выдержанной в духе предыдущей работы: вновь в центре повествования оказываются животные, а сюжет вращается вокруг расследования дерзкого преступления — у примы Большого театра похищена диадема, принадлежавшая Екатерине Великой. Уличный пёс Самсон, случайно познакомившийся с собачкой Марго, должен помочь новой подруге найти украшение и вернуть хозяйке, иначе будет сорвана постановка «Лебединого озера».

«Я давно хотел сделать мультфильм про собак, с одной стороны, а с другой — мне всегда хотелось сделать фильм, где действие идёт во время спектакля. Так и родилась идея сценария анимации «Великолепная пятёрка». Я ещё никогда не делал сюжет об ограблении, так что работа была очень интересной, но и очень сложной. По сути, мне не только пришлось придумывать приключения уличной банды собак, воссоздать в мультфильме образ дореволюционной Москвы, но и поставить фрагменты балета «Лебединое озеро». На мой взгляд, нашей команде удалось продвинуться вперёд в уровне анимации, так что зрителя в кино ждёт увлекательнейший аттракцион», — приводит слова режиссёра Василия Ровенского портал «Вокруг.ТВ».

Голоса персонажам подарили такие артисты, как Гарик Харламов, Анна Старшенбаум и Павел Прилучный.

«Отпуск по-корейски» (Ajoomma)

Миссис Лим (Хун Хуэйфан) — дама средних лет, которая обожает корейские дорамы и всю жизнь живёт в Сингапуре. Страдая из-за накопившихся проблем, бытовой рутины и печали по причине скорой разлуки с сыном, она решает поехать в страну мечты — Южную Корею, которая, однако, оказывается вовсе не такой, как представляла героиня.

Поездка оборачивается чередой приключений, комичных и трогательных ситуаций — отстав от туристической группы и лишившись телефона, миссис Лим вынуждена самостоятельно искать способы завершить путешествие, что приводит к новым знакомствам и необычным встречам.

Премьера картины состоялась на 27-м Международном кинофестивале в Пусане в 2022 году. Критики популярного агрегатора Rotten Tomatoes оценили ленту на 83% свежести.

«Химера» (La chimera)

Новая работа режиссёра Аличе Рорвахер («Моя гениальная подруга», «Счастливый Лазарь») представляет собой жанровый коктейль, в котором фантастика смешивается с комедией, переходит в мелодраму и приправляется приключениями.

В центре сюжета — молодой британский археолог Артур (Джош О'Коннор). Он обладает особым даром, который помогает ему находить клады и древности. Герой возвращается в итальянский город, в котором он когда-то познакомился с умершей возлюбленной, и оказывается втянут в банду чёрных копателей, использующих его способности, чтобы разбогатеть. Сам Артур одержим идеей поисков входа в загробный мир, чтобы встретиться с любимой.

Центральные роли в ленте исполнили Карол Дуарте, Изабелла Росселлини, Альба Рорвахер, Винченцо Немолато и другие. «Химера» также удостоилась премии французской Ассоциации киноискусств в 2023 году в Каннах и имеет 91% свежести на Rotten Tomatoes, где критики в своих рецензиях хвалят её атмосферу сказки с социальным подтекстом и «большим количеством юмора».