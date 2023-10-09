«Тепло, светло, с песнями»: российские кинематографисты объяснили интерес к экранизациям русских сказок

На российские экраны в ближайшем будущем планируется выход множества экранизаций известных русских сказок и детских книг. Авторы кинопроектов в разговоре с RT объяснили, с чем связан резкий наплыв фэнтезийных адаптаций. Постановщик картины «По щучьему велению» Александр Войтинский считает, что желание авторов создавать фильмы по сказкам возникло потому, что репертуарный диапазон заметно сократился из-за политической ситуации в мире, а также по причине ухода из страны крупных мейджоров кинопроизводства. Режиссёр «Бременских музыкантов» Алексей Нужный, в свою очередь, полагает, что просто пришло время транслировать на экраны тёплые истории с известными героями русской культуры, а по мнению оператора «Чебурашки» Игоря Гринякина, наплыв экранизаций объясняется тем, что государство вкладывается в детское кино. Подробности — в материале RT.

В последнее время российские кинематографисты анонсируют немало фильмов и других проектов, основанных на русских сказках и советских мультфильмах. В ближайшее время на экраны выйдет как минимум пять подобных проектов. До конца 2023-го состоится премьера «Бременских музыкантов» и «По щучьему велению», а в 2024 и 2025 годах ожидается прокат «Волшебника Изумрудного города», «Домовёнка Кузи» и «Денискиных рассказов в кино».

О причинах такого количества сказочных экранизаций RT поговорил с отечественными кинематографистами.

По мнению Александра Войтинского, режиссёра фильма «По щучьему велению», который должен выйти в прокат 26 октября, кинематографисты сейчас ограничены в темах из-за сложной политической ситуации в мире, поэтому в работе обращаются к тому, что всем известно, и освещают «вечные ценности».

«Репертуарный диапазон стал сокращаться из-за давления и ограничений, поэтому рынок начинает искать какие-то безопасные области, менее острые и актуальные, говорить о вечных ценностях», — пояснил постановщик.

Ещё одной причиной всплеска интереса кинематографистов к сказочным фильмам является уход с российского рынка иностранных конкурентов кинопроизводства, считает Войтинский. Их отсутствие открыло многим отечественным режиссёрам возможность создавать собственное масштабное фэнтезийное кино, основанное на русской культуре.

«Сказки, фэнтези — это как раз те жанры, для которых кино и создано. Ими нужно заниматься. К тому же эти жанры очень затратные в производстве, и тут получилась такая история: с уходом крупных компаний, американских лидеров мирового кинематографа освободилось место, отчасти рынок пострадал, естественно, но если раньше у российского кино была доля 20—30%, то сейчас они весь рынок получили. И даже если половина умрёт, то всё равно 50% есть», — объяснил Александр Войтинский.

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города» (2024)

© «Кинопоиск»

Он также считает, что сейчас появилась дополнительная возможность для развития национального кинобизнеса: «Наблюдается взлёт отечественного кинематографа и появляется возможность как раз снимать бюджетные мощные, настоящие русские сказочные фильмы».

Помимо прочего, кинематографист отметил важность подобных фильмов. На его взгляд, сказочные картины дают возможность людям мечтать, путешествовать и бороться с опасностями вместе с героями, но в то же время считывать важные, вложенные авторами темы и ценности.

На вопрос о том, почему всё-таки в качестве первоисточника используются сказки и советские мультфильмы, а не пишутся новые истории, Войтинский ответил, что всё заключается в узнаваемости материала зрителями.

«Чтобы рынок существовал, ему нужно окупаться. Есть показатель осведомлённости, и если он низкий, то это уже очень большая проблема. Человек, например, знает историю «По щучьему велению», поэтому пойдёт на неё в кино. Зритель знает, о чём эта история, какой это жанр, сможет ли он пойти вместе с семьёй. Что-то новое надо сначала продвинуть. А всё старое — продвинуто по определению. И поэтому все выпускают сейчас то, что знакомо, продюсеры готовы в это вкладываться, потому что знают, что на известное в кино придут», — ответил режиссёр.

По словам постановщика ленты «Бременские музыканты» Алексея Нужного, для роста популярности классических сказочных историй нет определённых причин: просто «пришло время смотреть в сторону созерцательной теплоты друг к другу».

«Мы долгое время жили в сложное, омрачённое западное время, а сейчас стали больше смотреть друг на друга. И художникам хочется говорить о любви. А где у нас всегда было много теплоты, любви, сердца? В сказках. Поэтому мы стали смотреть в сторону сказок и своего детства. Я говорю, конечно, за себя. У меня подросли дети, вместе мы читаем сказки, смотрим советские мультфильмы. Поэтому взор кинематографистов направлен не в сторону западной культуры, а в сторону нашей русской культуры», — пояснил Нужный.

Постановщик уточнил, что решил экранизировать «Бременских музыкантов», не опираясь на какие-либо тренды, а потому что ему и его детям нравится это произведение.

«Мне захотелось сделать «Бременских музыкантов» не потому, что кто-то с рынка ушёл или это сейчас модно, а потому что детям и мне это нравится. Это тепло, светло, с песнями, и мне искренне захотелось это сделать. Я надеюсь, зритель полюбит это так же, как люблю я и мои дети», — заявил кинематографист.

К слову, недавно вышедший трейлер «Бременских музыкантов» был довольно негативно принят пользователями в сети. Зрителям показалось, что звери в фильме выглядят устрашающе и могут напугать детей. Алексей Нужный пояснил, что риск критики увеличивается, когда речь идёт об адаптации знакомой и любимой многими истории.

«Мы имеем дело с жемчужиной сердца каждого из зрителей. Например, «Бременские музыканты» — это часть души каждого человека, который хоть одной ногой, но был в СССР, или в детстве смотрел мультфильм множество раз, когда ещё не было так много проектов Disney. И конечно, такой контент воспринимается в определённом смысле с осторожностью, потому что какой-то там человек залез в сердце каждого из зрителей, достал их жемчужину и позволил себе о ней говорить», — отметил постановщик.

Между тем оператор Игорь Гринякин, работавший над созданием «Чебурашки» и «Бременских музыкантов», в разговоре с RT пояснил, что основанные на старых, добрых сказках фильмы нравятся публике и собирают немалые деньги в прокате.

Кадр из фильма «Чебурашка» (2022)

© «Кинопоиск»

«У нас государство обращает внимание на детей, культуру, поэтому деньги активно выделяются на детское кино. Оно приносит прибыль в прокате, тот же «Чебурашка» собрал порядка 7 млрд рублей. Странно не видеть таких результатов, поэтому продюсеры берутся за такие идеи», — рассказал Гринякин.

Он также отметил, что, несмотря на первоисточник, фильм является всё же отдельным продуктом и нередко имеет в сюжете авторские добавления.

«К тому же что значит экранизировать… Касательно «Бременских музыкантов», например, мы написали самостоятельный сценарий, и хотя он основан на мультфильме, это отдельная, наша история с новыми характерами, новыми сюжетными поворотами и многим другим. Мы ни у кого ничего не крали. Мы на основе нашего детства и этого мультфильма создали свой сценарий. Я думаю, что все действуют таким же образом, а именно опираются на русскую культуру, своё детство, на то, что нам близко», — уточнил оператор.

Как отметил режиссёр и продюсер Сарик Андреасян, кино по русским сказкам снимали давно, однако сейчас эта тенденция стала активнее развиваться.

«Ещё 15—16 лет назад компания СТВ делала мультфильмы про богатырей, поэтому я думаю, что тенденция просто получила развитие», — пояснил в разговоре с RT режиссёр.

Постановщик полагает, что на появление большого числа экранизаций русских сказок повлиял уход американских кинокомпаний с российского рынка.

«Конечно, это связано в том числе и с тем, что ушёл голливудский контент и для нас открылся целый новый пласт рынка. Наш зритель готов смотреть переработку российской классики, ремейки советских мультфильмов — «Чебурашка» это подтверждает, скоро выходят «По щучьему велению», «Бременские музыканты», — заявил Андреасян.

Помимо этого, причиной наплыва экранизаций и ремейков мультфильмов режиссёр называет простой бизнес-подход.

«Когда вы экранизируете что-то, у чего уже есть своя фанбаза, то это правильнее с точки зрения бизнеса. Например, вы экранизируете «Гарри Поттера» — книгу, у которой уже есть миллионы читателей, и поэтому вы меньше рискуете. А когда создаёте что-то с нуля — вам сложнее, потому что нужно раскручивать бренд, и, возможно, вы потеряете деньги, — считает Сарик Андреасян. — Идей в мире полно, но предпочтение отдаётся тем проектам, у которых есть фанатская база. Это связано с простыми бизнес-технологиями и никак не с кризисом идей или санкциями. Наступил момент, когда мы в России с точки зрения технологий способны снимать «Мастера и Маргариту», «Чебурашку», и мы это делаем. С точки зрения бизнеса и творчества это очень логичные коллаборации».

Сарик Андреасян активно взялся за производство проектов по мультфильмам и сказкам. В декабре 2022-го он объявил о планах создать кинематографическую вселенную, основанную на сборнике Виктора Драгунского «Денискины рассказы», куда войдут полный метр и сериал. Позже, в феврале 2023 года, Андреасян в соцсетях оповестил пользователей, что приобрёл права на экранизацию повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» и собирается приступить к производству фильма. Кроме того, вместе с братом Гевондом Андреасяном он выступит продюсером полнометражной анимационной картины про известного героя советских мультфильмов домовёнка Кузю.

Кинематографист объяснил выбор произведений их известностью в стране и уже имеющейся аудиторией поклонников разных возрастов.

«И «Денискины рассказы», и Кузя — это мощные бренды, на которых выросли поколения людей. Аудитория «Денискиных рассказов» — люди от четырёх до 80 лет. И мне, как продюсеру и режиссёру, это интересно», — сказал Андреасян.

Постановщик также считает, что в России не хватает проектов для всей семьи и детей.

«Денискины рассказы» просто необходимы детям, как и «Домовёнок Кузя». Кузя — это вообще наш супергерой, и история про домовых очень «наша». Странно не переработать эти бренды. Современным детям сложно смотреть чёрно-белые фильмы, кукольные мультфильмы, но сам персонаж ведь «вкусный», произведение «вкусное», поэтому мне кажется правильным шагом сделать переработку, чтобы и оригинал, и литературные произведения продолжали жить. Я уверен, что и Кузю, и «Денискины рассказы» ждёт огромный успех», — заключил Сарик Андреасян.

Зрителей же, полюбивших «Чебурашку» Дмитрия Дьяченко, ждёт продолжение истории. В сентябре стало известно, что у рекордсмена по сборам в стране будет вторая часть. Производство «Чебурашки 2» уже началось. В прокат выпустить ленту планируется в 2026 году.