Сарик Андреасян будет продюсировать новый фильм про Домовёнка Кузю

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Кинорежиссёр Сарик Андреасян и его брат Гевонд Андреасян выступят продюсерами нового проекта про известного советского героя мультфильмов Домовёнка Кузю.

Как сообщил кинематографист в Instagram*, полнометражная анимационная лента «Домовёнок Кузя» будет основана на серии повестей Татьяны Александровой.

«В детстве будучи ребёнком я обожал рассказы о Домовёнке Кузе! Теперь, когда я вырос, у меня появилась возможность осчастливить миллионы детей и показать им Кузю снова! С благословения Александровой осенью этого года наша кинокомпания приступает к съёмкам полнометражного фильма «Домовёнок Кузя», — написал Андреасян. 

Режиссёром проекта выступит Виктор Лакисов («Крякнутые каникулы»).

Съёмки стартуют осенью 2023-го. Премьера же картины состоится в следующем году.

Ранее Сарик Андреасян заявлял о приобретении прав на экранизацию повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот».

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