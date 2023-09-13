«У детей будет психологическая травма»: в сети критикуют первый трейлер российского фильма «Бременские музыканты»

В сети появился первый трейлер предстоящего комедийного фильма «Бременские музыканты» — ремейка известного советского мультфильма. В ленте зрители не только увидят приключения главных героев, но и узнают о детстве Трубадура и его знакомстве с Ослом, Псом, Петухом и Котом. В комментариях под видео многие поделились своими впечатлениями от увиденного. Большинство пользователей остались недовольны изображёнными животными: они считают, что звери выглядят устрашающе и похожи на персонажей провальной экранизации мюзикла «Кошки». Тем не менее нашлись и те, кто с нетерпением ждёт выхода картины на экраны и желает авторам фильма успехов в прокате.

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала на YouTube-канале первый трейлер российского приключенческого комедийного фильма «Бременские музыканты» по мотивам одноимённой сказки братьев Гримм и советской музыкальной анимации.

«Они снова в сборе — самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пёс, Кошка, Осёл и самовлюблённый Петух — объединились, чтобы совершить подвиг! Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена», — говорится в описании к видеоролику.

В новой картине авторы слегка переосмыслили сюжет мультфильма: судя по трейлеру, зрители увидят детство Трубадура, его мать, а также первую встречу героя с бродячими музыкантами.

Основной частью истории по-прежнему будет любовь Трубадура и строптивой Принцессы, не желающей подчиняться указам отца-Короля. Ожидается, что герои окажутся в увлекательных, порой опасных приключениях.

«Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут ещё Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но весёлые музыканты во главе с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку», — поясняется в описании.

Режиссёром фильма выступил Алексей Нужный («Я худею», «Огонь»). Роли в ленте исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной доктор»), Валентина Ляпина («Заключение»), Сергей Бурунов («Последний богатырь»), Роман Курцын («Огонь»), Дмитрий Дюжев («Бригада»), Ирина Горбачёва («Чики»), Константин Хабенский («Время первых»), Юлия Пересильд («Вызов»), Мария Аронова («Лёд») и многие другие.

Зрители, уже успевшие посмотреть трейлер, охотно делятся мнением о предстоящем ремейке в комментариях. Отзывы неоднозначные: большинство разочарованы тем, какие у кинематографистов получились животные.

«Это могло бы быть даже стильно, если бы не звери», — пишет один из зрителей.

«Я патриот своей страны и всегда поддерживаю наш кинематограф и не только его! Посмотрел ролик и откровенно говорю: это какой-то саботаж! Кто это снимал, кто давал разрешение и много ещё таких «кто»! Надеюсь, это шутка и к выходу фильма их обработают на компьютере», — говорится ещё в одном комментарии.

Пользователи площадки считают, что говорящие животные выглядят устрашающе и было бы лучше, если бы авторы ленты сделали из зверей обычных людей, но с присущими тому или иному персонажу первоисточника и его анимационной экранизации 1969 года повадками.

«Герои мультфильма были добрыми и излучали тепло солнца, а тут как будто герои под наркотиками», — прокомментировал зритель.

«Зачем эти жуткие головы без мимики? Есть же прекрасный опыт советской музыкальной сказки «Мама», где актёрам, чтобы изобразить Волка, Козу, Попугая или Барана, достаточно было костюма, парика и грима. Сказка — это условность, мы бы поверили в то, что перед нами животные, если актёры смогли бы это сыграть. Такой материал роскошный — и опять мимо», — пишут под трейлером.

Кроме того, многие считают, что с таким визуалом фильм не должен быть рассчитан на аудиторию «6+», поскольку животные могут напугать детей.

«Продолжаем следовать советским традициям и закалять детскую психику смолоду, браво!» — иронизирует один из комментаторов.

Также предстоящую картину сравнивают с кинолентой «Кошки» — экранизацией одноимённого мюзикла.

«При просмотре трейлера поймала себя на чувстве, что где-то я уже видела такую графику, разрушающую психику людей. В итоге поняла, что похожее творение выходило в 2019 году — экранизация мюзикла «Кошки», где были люди-мутанты, покрытые шерстью и с человеческими носами», — пишет одна из комментаторов трейлера.

«Опыт «Кошек» 2019-го, видимо, ничему не научил. Антропоморфные звери — страшные до ужаса», — выражает схожее мнение другой пользователь.

Но нашлись и те, кто с нетерпением ждёт выхода фильма на большие экраны.

«Спасибо создателям за то, что подарили великому советскому мультфильму вторую жизнь», — пишет пользователь.

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«Молодцы! Желаю удачи в прокате при минимальной конкуренции!» — говорит другой.

«Интересно. Шикарный трейлер. Жду!» — сказано ещё в одном комментарии.

«Возможно, если уровень абсурда будет выдержан, то получится очень даже неплохое кино!» — выражает надежду пользователь.

Некоторые зрители пишут, что Тихон Жизневский в роли Трубадура выглядит великолепно, и обещают, что будут смотреть фильм, несмотря на пугающих зверей.

Съёмки «Бременских музыкантов» проходили в Подмосковье, Дагестане, Кабардино-Балкарской Республике, а также в Чечне и Ингушетии. Премьера фильма планируется на 1 января 2024 года.