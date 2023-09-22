Узнать больше

Вторая часть «Чебурашки» выйдет в 2026 году

Короткая ссылка
Продолжение российского фильма «Чебурашка» выйдет в январе 2026 года. Режиссёром проекта снова выступит Дмитрий Дьяченко.
Вторая часть «Чебурашки» выйдет в 2026 году
  • © Телеканал «Россия 1»

Как сообщила Всероссийская государственная телерадиокомпания, производство «Чебурашки 2» уже началось.

В продолжении истории зрители увидят, как мохнатый зверёк привыкает к жизни с садовником Геной и порой проявляет излишнюю самостоятельность. Однажды их мирное существование нарушает необычное событие.

Известно, что в продолжении будут фигурировать как уже полюбившиеся публике герои, так и совершенно новые персонажи.

Лента «Чебурашка» вышла на экраны 1 января 2023 года и стала самой кассовой картиной за всю историю российского кинопроката.

Ранее стало известно, с какими персонажами и популярными картинами у россиян ассоциируются отечественные актёры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить