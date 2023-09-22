Вторая часть «Чебурашки» выйдет в 2026 году

Продолжение российского фильма «Чебурашка» выйдет в январе 2026 года. Режиссёром проекта снова выступит Дмитрий Дьяченко.

Как сообщила Всероссийская государственная телерадиокомпания, производство «Чебурашки 2» уже началось.

В продолжении истории зрители увидят, как мохнатый зверёк привыкает к жизни с садовником Геной и порой проявляет излишнюю самостоятельность. Однажды их мирное существование нарушает необычное событие.

Известно, что в продолжении будут фигурировать как уже полюбившиеся публике герои, так и совершенно новые персонажи.

Лента «Чебурашка» вышла на экраны 1 января 2023 года и стала самой кассовой картиной за всю историю российского кинопроката.

Ранее стало известно, с какими персонажами и популярными картинами у россиян ассоциируются отечественные актёры.