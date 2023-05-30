Культурное импортозамещение: сборы российского кино в 2023 году превысили годовые показатели последних восьми лет

За неполные пять месяцев сборы российских фильмов превысили годовые показатели за последние восемь лет. Об этом заявила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на встрече с генеральным директором компании «Централ Партнершип» Вадимом Верещагиным подводя промежуточные итоги отечественного кинопроката с начала 2023 года. Это произошло прежде всего благодаря рекордсмену «Чебурашке» и «Вызову» — первой художественной картине, частично снятой на Международной космической станции.

Глава Минкульта Ольга Любимова в рамках встречи с главой «Централ Партнершип» Вадимом Верещагиным отметила, что с начала 2023 года фильмы в российском прокате собрали 21,2 млрд руб, при этом на отечественное кино из этой суммы приходится 16,7 млрд.

«Наибольший вклад внесли фильмы «Чебурашка» и «Вызов». Дистрибьютором обеих картин стал «Централ Партнершип», — отметила Любимова в своём Telegram-канале.

Картина «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко вышла в прокат 1 января 2023 года. В России её посмотрели более 22,4 млн зрителей. Суммарные сборы, включая аудиторию СНГ, составили более 7 млрд руб. В результате, «Чебурашка» стал главным кассовым хитом российского проката — предыдущим «рекордсменом» была первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона с суммой сборов примерно вдвое меньше. Кроме того, лента Дьяченко вошла в топ-15 самых кассовых фильмов 2023 года во всём мире.

«Вызов» Клима Шипенко принёс 1,6 млрд руб. На родине его посмотрели 4,8 млн человек, а в рейтинге мирового проката лента вошла в топ-50 самых кассовых картин года. Лидерство на российском рынке лента потеряла лишь на шестой неделе показа — сейчас рейтинг возглавляет новая работа Виктора Шамирова «Непосредственно Каха: Другой фильм», которая несмотря на невысокие оценки на агрегаторах собрала за минувшие выходные более 152 млн руб.

Кроме того, в текущем году хорошо показали себя в прокате такие ленты, как «Праведник» (более 640 млн руб.), «Поехавшая» (526 млн руб.), анимация «Иван-царевич и Серый волк-5» (462 млн) и другие.

Глава «Централ Партнершип» в рамках встречи с министром рассказал, что на данный момент в производстве компании находятся 40 фильмов, три из которых получили поддержку Фонда кино: «Доктор динозавров», «Пророк» и «Волшебник Изумрудного города». Верещагин также уточнил, что в этом году зрители ждут выхода таких лент, как «Холоп 2», «Повелитель ветра» и «Императрицы».

Помимо уже упомянутых картин, среди потенциальных хитов российского проката 2023 года такие ленты, как «Повелитель ветра» Игоря Волошина, «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко, «Дыхание» Романа Каримова, «Любовь советского союза» Дмитрия Иосифова, анимационная лента «Три богатыря и Пуп Земли» Константина Феоктистова и другие.

Несмотря на впечатляющие успехи 2023 года, киноотрасль по-прежнему не до конца оправилась от двух волн кризисов, спровоцированных пандемией коронавирусной инфекции и уходом с российского рынка голливудских студий. Высокие сборы на данный момент помогают владельцам кинотеатров покрывать убытки прошлых лет.

«Действительно, основную часть этих денег сделало российское кино. Но в прошлом году кинотеатры ушли в убыток на 40% с лишним — об этом все забывают. То, что заработано сейчас, помогло хотя бы на 70—80% покрыть убытки прошлого года», — отметил ранее в беседе с RT глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Он также уточнил, что в российском кино за последние 10-15 лет сложилась тенденция выпускать отечественные картины «в сезон» — то есть с ноября по март, при этом летний период «закрывался» в основном за счёт иностранных фильмов. Воронков отметил, что в текущем году выход масштабных российских лент, являющихся потенциальными блокбастерами, не запланирован, несмотря на то, что рынок не пустует. Глава АВК выразил надежду, что ситуацию с производством контента в нашей стране получится переломить к исходу 2025 года, отметив, что российские киноделы умеют создавать качественный контент.

Ряд кинотеатров пытается выходить из сложившейся ситуации путём введения схем «бесплатного предсеансного обслуживания», когда зрители покупают билет на короткометражный фильм, а «бонусом» к нему получают западный блокбастер. Так, например, в России довольно успешно «прокатился» «Аватар: Путь воды».

«(«Аватар-2». — RT) хорошо идёт. Официально по сборам 500 млн рублей, на самом деле, я думаю, 1,5 млрд он уже собрал точно и соберёт ещё», — ранее отмечал в беседе с RT член Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Васясин.

29 мая глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов представил законопроект, в рамках которого выступил с инициативой приостановить защиту прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран, отметив, что «указанные меры позволят кинотеатрам выйти на уровень безубыточности, что сохранит этот сегмент как по экономическим показателям, так и по показателям занятости».