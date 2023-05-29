Выйти на уровень безубыточности: в Совфеде предложили не защищать права авторов западного кино до 2025 года

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил законопроект о приостановке защиты прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран на территории России. В случае принятия документ будет регулировать, в частности, ответственность за нарушение исключительных прав. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с RT высказался в поддержку данной инициативы, подчеркнув, что она призвана «навести порядок в сфере интеллектуальных прав в кино». По его словам, без подобных предложений невозможно решить возникший в киноиндустрии кризис.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и его первый заместитель Алексей Синицын представили законопроект, в основу которого легла инициатива не применять положения ГК РФ о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран при показах их фильмов на территории России до 2025 года.

«В силу того, что решение вопросов отрасли кинопоказов в рамках параллельного импорта невозможно, так как фильм не является товаром, проектом федерального закона предлагается установить положение о том, что ряд норм Гражданского кодекса РФ не будет применяться в 2023—2024 годах в отношении аудиовизуальных произведений авторов (правообладателей) — иностранных юридических или физических лиц, являющихся резидентами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия, а также отказавшихся от предоставления прав на использование своих аудиовизуальных произведений в России, при условии введения таких произведений в оборот за пределами РФ», — приводит ТАСС пояснительную записку к документу.

Кутепов убеждён, что «указанные меры позволят кинотеатрам выйти на уровень безубыточности, что сохранит этот сегмент как по экономическим показателям, так и по показателям занятости».

В случае принятия такая норма станет механизмом, аналогичным параллельному импорту, считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«На сегодняшний день, с одной стороны, кинотеатры пробивают билеты и платят налоги, но механизм поставки иностранных фильмов в Россию по-прежнему, честно говоря, кривой. Потому что в параллельном импорте, скажем, компания Apple, заявив, что она не готова работать с Россией, тем не менее поставляет свою продукцию в нашу страну и получает деньги. И то же самое нужно сделать на полях кинопрокатной индустрии», — отметил Воронков в беседе с RT.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров также добавил, что многие «иностранные партнёры хотят работать с Россией, но не могут переступить через какие-то санкционные заслоны». Воронков отметил, что инициатива сенаторов — это создание некоего механизма, «который устроит всех».

«Так же, как узаконили параллельный импорт, хотя у него тоже было много противников», — подчёркивает спикер.

В АВК считают, что российское кино сможет обеспечить необходимый кинотеатрам финансовый оборот, но произойдёт это не раньше конца 2025 года.

«Потому что так же, как и с импортозамещением, нельзя всё сделать в одночасье: срок производства фильма в среднем два–три года. И «Чебурашка», и «Вызов», и «Сердце пармы», и все новогодние мультфильмы — это доказательство того, что мы можем снимать. И все весенние премьеры фильмов — «Праведник», «Поехавшая», «Нюрнберг» — показатель того, что мы можем делать хороший и качественный контент. Основная проблема в том, что мы пока не можем сделать достаточное количество этого контента», — подчеркнул глава АВК.

Воронков добавил, что первые четыре месяца 2023 года стали рекордными для индустрии, но даже высокие сборы российских фильмов по-прежнему идут на покрытие убытков за предыдущие годы.

«Для того чтобы кинотеатры работали в ноль, необходимо 35 млрд рублей в год. Сейчас за четыре месяца заработано 18 млрд. И действительно, основную часть этих денег сделало российское кино. Но в прошлом году кинотеатры ушли в убыток на 40% с лишним — об этом все забывают. То, что заработано сейчас, помогло хотя бы на 70—80% покрыть убытки прошлого года. И основной вопрос в том, что летом российского кино (потенциальных блокбастеров. — RT) больше не будет. Осталась пара фильмов на лето и раннюю осень с потенциалом 100—150 млн. Всё остальное — это малые картины с потенциалом до 10 млн», — заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров.

Он пояснил, что последним крупным отечественным релизом до конца октября является «Непосредственно Каха. Другой фильм». При этом спикер уточнил, что в России снимается большое количество нишевого кино и артхауса, однако не так много массовых фильмов, созданных для большого экрана.

«И это не проблема чисто кинопроизводителей, это исторически сложившаяся традиция, когда на протяжении последних 10—15 лет российское кино выпускалось к сезону — это ноябрь — март — и очень в малых количествах летом. И как раз летом кинотеатры выезжали в основном за счёт иностранного контента, а сезон и новогодние праздники очень хорошо отрабатывали на российском. Это завод, который так работал и так производил. Я искренне верю, что к концу 2025 года российские кинопроизводители перестроят этот механизм, но до конца 2025-го ещё нужно дожить», — отметил Воронков.

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Первый масштабный кризис в российской киноотрасли был спровоцирован пандемией коронавирусной инфекции, второй разразился после начала СВО на Украине. После отказа крупных голливудских студий показывать свои фильмы в России и последующего снижения выручки к лету 2022-го закрылись почти треть региональных кинотеатров.

В июле 2022 года Ассоциация владельцев кинотеатров просила снять с кинотеатров ответственность за показ голливудских фильмов без прокатного удостоверения, а позднее обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой поручить правительству в короткие сроки разработать и принять меры поддержки индустрии кинопроката.

В феврале 2023 года в Совете Федерации предложили отсрочить или отменить наложение штрафов на юридические лица и индивидуальных предпринимателей за показ иностранного кино без прокатного удостоверения. По мнению сенаторов, такие меры могли бы помочь кинотеатрам, оказавшимся в сложных условиях.

Ранее депутат Султан Хамзаев предложил обязать кинотеатры направить средства, вырученные от показа западных фильмов, на поддержку СВО вместо передачи денег правообладателям. По мнению парламентария, его предложение будет нести двойную пользу: так удастся увеличить количество показываемых фильмов, а государство «покажет вектор».

При этом в апреле 2023 года советник президента России по культуре Владимир Толстой заявил, что ситуация с кинотеатрами в стране не похожа на катастрофическую и они пока не нуждаются в мерах поддержки, поскольку индустрия вышла на доходность, превышающую показатели 2019 года.